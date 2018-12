Banco Inter fecha acordo com Ministério Público para pagar R$ 1,5 milhão

O Banco Inter fechou nesta terça-feira, 18, acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para encerrar uma ação civil pública movida junto à 15ª Vara Cível de Brasília por vazamento de dados de clientes. No acordo, o banco aceitou pagar R$ 1,5 milhão em indenização. Originalmente, o MPDFT havia pedido uma indenização de R$ 10 milhões.

Segundo o Banco Inter, deste valor, R$ 1 milhão serão destinados, até 31 de julho de 2019, a instituições públicas que combatem crimes cibernéticos indicadas pelo MPDFT. Esse valor será repassado na forma de equipamentos e softwares, também indicados pelo Ministério Público. Os outros R$ 500 mil serão doados até 30 de janeiro a instituições de caridade.

Em maio, a Comissão de Proteção dos Dados Pessoais do MPDFT instaurou inquérito para investigar o vazamento dos dados pessoais dos clientes do Banco Inter. A investigação constatou o comprometimento dos dados cadastrais de 19.961 correntistas do Banco Inter. Dessas, 13.207 continham dados bancários, como número da conta, senha, endereço, CPF e telefone.