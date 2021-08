Banco Inter fecha acordo para comprar fintech USEND nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco Inter anunciou nesta sexta-feira acordo para compra da fintech norte-americana USEND, que atua em câmbio e de serviços financeiros, incluindo remessas internacionais.

Com a aquisição, o Inter planeja iniciar suas atividades nos EUA, ampliando a oferta de produtos financeiros e não financeiros para residentes norte-americanos e clientes no Brasil, integrando os serviços da fintech à sua plataforma.

O fechamento da operação, de valor não revelado, está sujeito à finalização dos respectivos instrumentos definitivos e outras condições, incluindo aprovações regulatórias.

Segundo o Banco Inter, a USEND possui licenças para atuação como ‘Money Transmitter’ em mais de 40 Estados norte-americanos e tem uma base de mais de 150 mil clientes.

Embora a maioria dos clientes do USEND sejam brasileiros que vivem nos EUA, o presidente-executivo do Inter, João Vitor Menin, disse, que a empresa terá como alvo um público amplo para competir com Chime Financial e SoFi Technologies.

“Acho que há espaço para mais competição bancária nos EUA, com fintechs atraindo clientes de bancos tradicionais”, disse Menin à Reuters.

O Inter também busca aquisições na Europa e na América Latina, porém ter ativos menores como fintechs, que operam com licença bancária simplificada.

Os principais executivos, incluindo o fundador e presidente-executivo da USEND, seguirão à frente à frente do processo de integração nos EUA, bem como da “expansão para mercados adjacentes como os de crédito e corretagem de valores, que estão nos planos do Inter para o território americano”.

Por volta de 14:35, as units do Banco Inter subiam 6%, a 71,18 reais, segunda maior alta do Ibovespa, que mostrava acréscimo de 1,35%.

Na visão do analista da Guide Investimentos Luis Sales, a aquisição é um importante passo para o Inter e deve gerar importantes sinergias.

(Por Paula Arend Laier e Carolina Mandl)

