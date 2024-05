Banco Inter compra 50% do capital social da Granito Instituição de Pagamento por R$ 110 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 7:18 Para compartilhar:

O Banco Inter informou nesta terça-feira, 28, que celebrou contrato para aquisição de 50% do capital social da Granito Instituição de Pagamento, detidas pelo Banco BMG, por R$ 110 milhões.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco afirma que após o fechamento da operação, se tornará o único acionista da Granito, titular de 100% do capital social. Atualmente o Inter já é titular de 50% da Granito.

“A operação faz parte da estratégia do Inter de aproveitar o crescimento do mercado de pequenas e médias empresas (PJs) e, por meio da combinação de tecnologia proprietária, oferecer soluções mais completas para os clientes do Inter e da Granito”, afirma a instituição.

A compra está sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e ao cumprimento ou renúncia de outras condições precedentes pelo Inter e pelo Banco BMG.