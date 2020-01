Banco Inter: BC autoriza compra de 70% de controladora da DLM Invista

O Banco Central autorizou a compra, pelo Banco Inter, de 70% do capital da Matriz Participações, controladora da DLM Invista Gestão de Recursos. De acordo com o banco, como resultado da aquisição, serão exploradas e desenvolvidas as sinergias existentes na Plataforma Aberta Inter (PAI), que tem mais de 425 mil clientes ativos.

A DLM possui R$ 4,5 bilhões em ativos sob gestão, atuando na gestão de patrimônio, através de fundos e carteiras de clientes de alta renda, e também na gestão de fundos de investimentos e previdência privada. Os valores da transação não foram informados no comunicado.

“A DLM trará mais robustez aos segmentos de Wealth e Asset Management, que deverá converter-se em melhor atendimento aos clientes e maior oferta de produtos e serviços”, afirma, em Fato Relevante, a diretora de Relações com Investidores do Banco Inter, Helena Lopes Caldeira.