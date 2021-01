Banco Inter atinge recorde de 4,5 mi de novas contas em 2020

O Banco Inter encerrou 2020 com 4,5 milhões de novas contas abertas, um crescimento de 69,3% em relação a 2019, de acordo com prévia operacional divulgada pela empresa. No total, o banco fechou o ano com cerca de 8,5 milhões de correntistas, aumento de 108% ante o ano anterior.

Segundo a companhia, o aplicativo do Banco Inter ultrapassou 269 milhões de acessos no quarto trimestre de 2020, com cerca de 790 milhões de logins ao longo de todo o ano. Foram movimentados R$ 7,3 bilhões em cartões no trimestre, uma alta de 154% ante o mesmo período de 2019, e um total de R$ 18,2 bilhões no acumulado do ano, crescimento de 119% em relação ao ano anterior.

A originação de crédito atingiu R$ 3,6 bilhões no quarto trimestre, crescimento anual superior a 160%, enquanto em 2020, a produção totalizou cerca de R$ 9 bilhões, 107% superior à 2019.

De acordo com o relatório de prévia, o banco movimentou R$ 632,4 milhões de Volume Bruto de Mercadoria (GMV) no quarto trimestre, crescimento de 1.535% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020 e de 68% em relação ao terceiro trimestre.

Mais de 3,8 milhões de transações foram realizadas no trimestre, representando um crescimento de 35% em relação ao trimestre anterior e de 220% comparado ao primeiro do ano. Ao todo, em 2020, o Inter atingiu R$ 1,2 bilhão em GMV, com 9,5 milhões de transações.

No campo de investimentos, o banco informou que atingiu cerca de 1,3 milhão de investidores em dezembro, o que representa 15% da base total de clientes. A companhia ultrapassou a marca de 330 mil clientes com ações custodiadas no Inter no quarto trimestre, cerca de 10% dos investidores pessoa física na B3.

Quanto aos indicadores de seguros, o Inter chegou a cerca de 265 mil vendas pela Inter Seguros, crescimento de 471% em relação a 2019. O banco ultrapassou R$ 153 milhões vendidos em volume financeiro de cartas de consórcio em 2020, um crescimento anual de 259%. A empresa ainda afirma que registrou crescimento de mais de 380% na captação líquida de Previdência, com um volume superior a R$ 60 milhões no ano.

