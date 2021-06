Banco Inter aprova oferta de units de R$5,5 bi

SÃO PAULO (Reuters) – O conselho de administração do Banco Inter aprovou oferta primária de units com esforços restritos da ordem de 5,5 bilhões de reais, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira.

Cada unit é formada por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais de emissão do Inter. O preço por unit foi fixado no valor de 57,84 reais e o preço por ação foi fixado no valor de 19,28 reais.

Com base no preço fixado por unit, o montante total da oferta, incluindo o lote adicional, pode alcançar 5,5 bilhões de reais. A divulgação do volume final da oferta está previsto para 24 de junho.

De acordo com o documento, o follow-on tem a StoneCo como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de 2,5 bilhões de reais.

Também, segundo o Inter, o Softbank Group Corp., por meio de sua controlada, a LA BI Holdco LLC, investidor estratégico do Inter desde 2019, manifestou intenção de que poderá exercer seu direito de prioridade e, eventualmente, realizar um investimento adicional no Inter no âmbito da oferta.

Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS BB são os coordenadores.

(Por Paula Arend Laier)

