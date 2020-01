Banco Inter: 807 mil novas contas no 4º trimestre, marca recorde

O Banco Inter divulgou suas prévias operacionais do quarto trimestre de 2019, quando registrou a abertura de 807 mil novas contas, um recorde da instituição. O número é 95% maior que o volume do mesmo período de 2018. Foram mais de 13 mil contas abertas por dia útil no mês de dezembro.

O Inter atingiu a marca de 4,1 milhões de correntistas ao final do ano passado, crescimento de 180% em relação a 2018. O número de clientes ativos atingiu 2,3 milhões, avanço de 169%. Na Plataforma Aberta Inter (PAI), de investimentos, o número de clientes ativos chegou a 425 mil, crescimento anual de 269%.

A originação de crédito pelo Banco Inter também bateu recordes, com R$ 4,3 bilhões em 2019 e R$ 1,4 bilhão no quarto trimestre, altas de 75% e 86%, respectivamente. Somente na modalidade Empresas, foram R$ 2,1 bilhões no ano e R$ 697 milhões no trimestre, crescimentos de 83% e 82%.

O crédito imobiliário do Inter teve produção de R$ 1,2 bilhão em 2019 e R$ 330 milhões somente entre outubro e dezembro, com crescimentos anuais de 47% e 38%, respectivamente. Já o consignado teve originação de R$ 996 milhões no ano, alta de 105%, e de R$ 356 milhões no quarto trimestre, com crescimento de 194%.