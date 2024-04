Banco HSBC vende sua divisão na Argentina por US$ 550 milhões

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/04/2024 - 14:10 Para compartilhar:

O banco HSBC anunciou, nesta terça-feira (9), um acordo para a venda de sua divisão argentina ao ‘Grupo Financiero Galicia’, da Argentina, por 550 milhões de dólares (2,76 bilhões de reais) para se concentrar em suas atividades na Ásia.

“A transação é mais um passo importante na execução da nossa estratégia e nos permite concentrar nossos recursos em oportunidades de maior valor em nossa rede internacional”, afirmou o CEO do HSBC, Noel Quinn, em um comunicado.

O valor da venda será ajustado com base nos resultados da filial. A operação também implicará um encargo de um bilhão de dólares (cerca de R$ 5 bilhões) nas contas do grupo no primeiro trimestre de 2024, acrescentou o comunicado.

“O HSBC Argentina concentra grande parte das atividades no mercado local, com uma conectividade limitada ao restante de nossa rede internacional”, disse o executivo.

E em um país que enfrenta uma inflação de três dígitos, a filial “também gera uma volatilidade considerável nos resultados do grupo quando os lucros são convertidos para dólares americanos”.

Ao final da operação, esperada para os próximos 12 meses, o HSBC irá retirar de sua conta de resultados 4,9 bilhões de dólares (cerca de R$ 25 bilhões) em perdas cambiais acumuladas, em parte relacionadas à forte desvalorização do peso argentino, anunciada no final do ano passado pelo presidente Javier Milei.

O HSBC Argentina, que tem sede na calle Florida, em Buenos Aires, dispõe de uma rede de mais de 100 agências, emprega 3.100 pessoas e tem cerca de um milhão de clientes. Em 2023, gerou receitas de 747 milhões de dólares (cerca de 3,5 bilhões de reais em valores da época).

– HSBC seguirá em México e EUA –

O gigante bancário com sede em Londres que, no mês passado, fechou a venda de seus ativos canadenses ao Banque Royale du Canada, assegurou que continuará presente no México e nos Estados Unidos.

Depois de mais de dois anos de negociações, o HSBC vendeu em 1º de janeiro sua rede varejista na França ao My Money Group, uma sociedade controlada pelo fundo americano Cerebrus.

O HSBC, que é cotado em Londres, mas que realiza a maioria de seus negócios na Ásia, anunciou em fevereiro que seu lucro líquido aumentaria mais de 56% ao ano em 2023, impulsionado pela altas taxas de juros, mas que registraria perdas no quarto trimestre devido à forte depreciação de uma participação em um banco chinês.

Segundo maior banco da Europa, atrás apenas do BNP Paribas, o HSBC foi fundado em Londres em 1991, apesar de suas origens remontarem à ‘Hong Kong and Shangai Banking Corporation’, da qual herdou as iniciais.

ode/ctx/mas/zm/fp/dd/mvv