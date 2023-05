Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2023 - 12:16 Compartilhe

O Banco Fibra anunciou nesta segunda-feira, 8, a contratação de Marco Maciel como novo economista-chefe da casa.

Doutor em Macroeconomia e Finanças pela The New School de Nova York e mestre em Economia Matemática pela Universidade de Cornell, Maciel tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, com passagens por Kairós Capital, Banco Pine e Itaú.

