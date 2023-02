Banco europeu Rothschild oferece US$ 1,55 bilhão para fechar capital

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2023 - 21:33 Compartilhe

Os papéis do Rothschild, um dos bancos de investimento mais antigos da Europa, subiram nesta segunda-feira depois que a família controladora da empresa se ofereceu para comprar a parte de outros acionistas. A Concordia, holding familiar, ofereceu 48 euros por ação pelos quase 60% da parte que ainda não possui, totalizando 1,44 bilhão de euros (US$ 1,55 bilhão).





A oferta representou um prêmio de 19% sobre o fechamento de sexta-feira. Com o anúncio, as ações do Rothschild encerraram o pregão de hoje saltando 16,77% em Paris, a 47 euros.

A família controladora está apostando que, como empresa privada, o Rothschild conseguirá se concentrar no crescimento sem pressão de curto prazo para atingir metas de ganhos. As unidades do banco também não precisariam de acesso a mercados de ações públicos para obter capital.





