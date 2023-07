Banco Europeu empresta R$ 1,5 bi para energia solar no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 15:13 Compartilhe

BRUXELAS, 25 JUL (ANSA) – O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Santander Brasil fecharam um acordo de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bi) para fomentar pequenos investimentos em energia solar no Brasil.

O documento foi firmado pelo vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix; e pelo diretor regional do Banco Santander para a América do Sul, Carlos Rey de Vicente, em Bruxelas, durante a última cúpula da União Europeia com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.

Os recursos serão usados no Brasil para construir centrais solares fotovoltaicas de pequena escala, principalmente em telhados de edifícios habitacionais e estabelecimentos comerciais.

Com o subsídio do BEI, os empréstimos terão taxas a partir de 1,79% ao mês e o pagamento pode ser feito em até 96 parcelas.

“O projeto permitirá realizar investimentos em projetos de energia renovável no setor privado, reduzir as emissões de carbono e a poluição atmosférica e apoiar a capacidade adicional de produção de energias renováveis no Brasil”, disse o presidente do BEI.

“Este projeto terá um impacto positivo significativo nas famílias e pequenas empresas brasileiras”, garantiu a comissária europeia para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen.

O empréstimo do BEI ao banco estrangeiro no Brasil faz parte da agenda de investimentos Global Gateway da UE, que visa apoiar o desenvolvimento global dos setores de infraestrutura, digital, climático, de transportes, saúde, energia e educação. (ANSA).

