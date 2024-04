Banco estatal chinês Construction Bank realiza pedido de liquidação da incorporadora Shimao

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/04/2024 - 12:25 Para compartilhar:

O banco estatal chinês Construction Bank (Asia) Corp, em um caso raro, apresentou uma petição de liquidação contra a bastante endividada incorporadora Shimao Group, em Hong Kong, o que gera mais incerteza sobre a proposta de reestruturação de bilhões de dólares offshore desta companhia.

As ações do Shimao Group recuaram 18,68% nesta segunda-feira em Hong Kong, após o Construction Bank (Asia) ter apresentado uma petição em um tribunal de Hong Kong em 5 de abril, relacionado a uma obrigação financeira de cerca US$ 201,8 milhões.

A Shimao afirmou que se opõe “de modo vigoroso” à petição e continua a trabalhar em planos propostos no mês passado para reestruturar mais de US$ 11 bilhões de dívida offshore.

Um audiência no caso deve ocorrer em 26 de junho, segundo registros do tribunal de Hong Kong.

As ações da Shimao, sediada em Xangai, recuaram 40% neste ano e 91% nos últimos 12 meses, em meio a perdas continuadas, preocupações com dívida e desaceleração no setor imobiliário chinês. Fonte: Dow Jones Newswires.