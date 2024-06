Banco do Japão mantém taxa de depósitos na faixa de 0% a 0,1%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2024 - 7:05 Para compartilhar:

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve a taxa de depósitos inalterada na faixa de 0% a 0,1% nesta sexta-feira, 14, em decisão já esperada pelo mercado, após ter elevado os juros pela primeira vez em 17 anos e abandonado o instrumento de controle da curva de juros (YCC) em março.

O BoJ também indicou que seguirá com o ritmo de compras dos títulos públicos locais (JGBs), mas informou que irá definir os detalhes das aquisições para os próximos um a dois anos na reunião de política monetária do dia 30 de julho.

A autoridade monetária japonesa acrescentou que o índice de preços do consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país se manteve na faixa entre 2% e 2,5% no curto prazo, à medida que os preços de serviços aumentaram moderadamente, como reflexo do aumento dos salários. As expectativas de inflação avançaram no mesmo ritmo, segundo o BoJ.