Banco do Japão aumenta principal taxa de juros pela primeira vez em 17 anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/03/2024 - 6:14

O Banco do Japão (central) elevou nesta terça-feira sua taxa básica de juros pela primeira vez em 17 anos, abandonando a sua política de juros negativos.

A instituição afirmou em um comunicado que a taxa de curto prazo passará do atual -0,1% para entre 0 e 0,1%.

O banco “avaliou o ciclo virtuoso entre salários e preços e considerou que se vislumbra que a meta de estabilidade (no aumento) dos preços de 2% será alcançada de maneira sustentável e estável”, acrescenta a nota.

O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) e outros bancos centrais aumentaram os juros para conter a inflação provocada pela invasão russa da Ucrânia, em 2022.

O Banco do Japão, no entanto, optou por manter a taxa negativa, adotada como resposta às “décadas perdidas” de estagnação e de deflação no país. O aumento anterior da taxa aconteceu em 2007.

O aumento tornará os empréstimos mais caros para os consumidores e as empresas, assim o como o custo do serviço da dívida nacional do Japão, calculada em 260% do PIB, um dos níveis mais elevados do mundo.

A política de juros negativos, adotada para estimular os bancos a conceder empréstimos às empresas e, desta maneira, estimular a economia, provocou uma desvalorização do iene em relação ao dólar.

