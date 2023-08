Banco do Brasil vai leiloar 3 imóveis rurais, com lance mínimo de R$ 1,952 milhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 18:35 Compartilhe

O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira, 14, em nota, que vai leiloar três imóveis rurais pertencentes à instituição financeira. O pregão será no dia 24 de agosto, a partir das 16h, no site da Mega Leilões.

O lance mínimo é de R$ 1.952.500, informa o BB. Os imóveis rurais estão em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul e têm entre 210 e 2 mil hectares. As formas de pagamento poderão ser à vista, com sinal de 5% e o saldo em até 30 dias a partir do encerramento do leilão, ou o saldo podendo ser pago com Certificados de Crédito de Carbono, “com o intuito da redução da emissão de gases do efeito estufa”, diz o BB na nota. O prazo para se habilitar ao leilão vai até o dia 22, às 16h, no site da Mega Leilões.

