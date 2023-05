Banco do Brasil troca diretores, faz indicação para área de finanças

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 8:38 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco do Brasil anunciou nesta madrugada uma série de trocas e indicações de executivos para os principais postos do maior banco estatal do país listado em bolsa de valores. A diretoria financeira, que estava vaga, será ocupada por João Vagnes de Moura Silva, funcionário de carreira do banco e atual diretor de controladoria.

O banco também indicou Luiz Gustavo Braz Lage, também funcionário de carreira, para a vice-presidência de agronegócios, que estava vaga.

Na área de corporate bank, o BB indicou Julio Cesar Vezzaro para substituir Jayme Pinto Junior, que vai ocupar a diretoria de agronegócios. Esta diretoria era antes ocupada por Antonio Carlos Wagner Chiarello, que passará a posição de diretor de soluções em empréstimos e financiamentos.

Entre outras mudanças, o banco também nomeou Kamillo Tononi Oliveira Silva para diretor comercial de varejo, em substituição a Thompson Soares Pereira Cesar, que apresentou renúncia.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias