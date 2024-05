Banco do Brasil tem R$ 3,2 bi em propostas na Agrishow e bate recorde para feiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2024 - 17:15 Para compartilhar:

São Paulo, 3 – O Banco do Brasil acolheu R$ 3,2 bilhões em propostas de negócios na edição 2024 da Agrishow, a maior feira de agronegócios do País, realizada em Ribeirão Preto (SP). O número é recorde na participação do banco em feiras. Neste ano, foram acolhidos até aqui R$ 11,9 bilhões em propostas nestes eventos, 20,2% a mais que no mesmo período do ano passado.

Líder em financiamento ao segmento agro no Brasil, o BB participa da Agrishow desde a primeira edição, em 1994, e neste ano, realizou 320 eventos pré-feira em cidades da região. Foram cerca de 100 funcionários atuando junto às principais revendas de maquinário.

A presidente do BB, Tarciana Medeiros, afirma que o recorde é resultado do trabalho conjunto de várias áreas de negócio do banco.

“Assim, estamos contribuindo com o desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar e, consequentemente, com o crescimento da economia brasileira”, diz ela, em nota.

A Agrishow termina nesta sexta-feira. A meta do BB era realizar R$ 3 bilhões em negócios durante todo o evento, mas esse objetivo já tinha sido alcançado na tarde de quinta, 2.