Banco do Brasil tem marca brasileira mais forte em ranking da Brand Finance

O Banco do Brasil teve a marca considerada como a mais forte do Brasil pela Brand Finance, consultoria que todos os anos calcula as marcas de maior força do mundo. O índice de força de marca do banco foi de 79,1, com nota AA+.

“Atuamos com protagonismo em 2023 nos diversos mercados no Brasil e no mundo. E seguiremos sendo parceiros dos nossos diversos públicos de relacionamento para maximizarem suas conquistas. Por isso, esse reconhecimento como marca mais forte da América Latina e como uma das mais valiosas do Brasil é motivo de muito orgulho e incentivo para nós, já que é mais um indicativo de que estamos no caminho correto”, afirma em nota a presidente do banco, Tarciana Medeiros.

Segundo ela, a gestão do banco tem compromissos públicos e metas concretas em termos de desenvolvimento social, econômico e ambiental, o que também se reflete sobre o desempenho do BB no levantamento.

A força da marca é uma medida, feita pela consultoria, que envolve critérios intangíveis em relação aos concorrentes. A segunda marca brasileira mais forte é a do Itaú Unibanco, com índice de força de 78 e nota AA+.

A Brand Finance calcula também o valor das marcas. Neste quesito, a do BB foi considerada a segunda mais bem colocada entre as brasileiras, com valor de US$ 5,5 bilhões (o equivalente a R$ 27,2 bilhões), atrás apenas do Itaú Unibanco, cuja marca foi avaliada em US$ 8,3 bilhões (R$ 41 bilhões), e à frente do Bradesco, com marca avaliada em US$ 5 bilhões (R$ 24,7 bilhões).

A marca do BB teve valorização de 11% entre os rankings de valor de 2022 e 2023, e ganhou 50 posições se consideradas todas as marcas do mundo, chegando à 431ª posição. A do Itaú perdeu 21 posições, ficam em 263º, e a do Brasil caiu 12 posições, para o 477º lugar.

Se consideradas as marcas da América Latina, a do BB é a terceira mais valiosa, atrás do Itaú e da cerveja Corona Extra, avaliada em US$ 10,4 bilhões (R$ 51,4 bilhões). A Corona é também a marca mais forte da América Latina, com nota 86 no ranking.

