Banco do Brasil renegocia R$ 770 mi em dívidas do Fies em quatro dias

Nos quatro primeiros dias, o Banco do Brasil renegociou R$ 770 milhões em dívidas do Financiamento Estudantil (Fies). De acordo com o banco, nesse período, foram 14 mil solicitações de negociação de débitos, e 65 mil simulações. A depender das condições do contrato, há desconto de até 100% nos juros e multas, e de 99% no valor da dívida em caso de pagamento integral do contrato.

O BB tem feito as renegociações pelo aplicativo para dispositivos móveis e nas agências físicas. Segundo o banco, 92% das renegociações foram feitas pelos próprios clientes, sem a necessidade de ir a uma agência.

A renegociação das dívidas do Fies começou na última semana, e também envolve a Caixa Econômica Federal. As condições se aplicam a financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017, e que estavam em fase de amortização em 30 de junho deste ano. O prazo para a renegociação vai até 31 de maio de 2024.

