Banco do Brasil pode adotar linha de crédito imobiliário atrelada ao IPCA

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, disse que o banco pode seguir a Caixa Econômica Federal e adotar também a modalidade de crédito imobiliário atrelada ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

“A ideia é você dar o máximo de liberdade possível para o cliente. A decisão do Banco Central foi no sentido de criar mais uma opção para a clientela, acreditando inclusive que ao fazer o empréstimo com correção de um índice de preço seria mais fácil fazer um pacote e securitizar”, disse.

Após o anúncio pela Caixa de uma nova linha de crédito imobiliário corrigida pelo IPCA, na última terça-feira, o BB também fez mudanças no financiamento à casa própria. A instituição anunciou novas linhas com taxas mais baixas para prazos de financiamento menores. A mudança é válida para as linhas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e Carteira Hipotecária (CH).

Em nota, o banco explicou que as taxas de juros passam a considerar o prazo da operação escolhido pelo cliente, ou seja, quanto menor o prazo, menor será a taxa. A menor taxa de financiamento imobiliário no BB, destaca a instituição, passa a ser 7,99% ao ano.

O BB ainda não tem ideia da demanda pelo novo produto. A instituição deverá iniciar uma campanha publicitária para divulgar a linha na próxima semana, disse o vice-presidente de Distribuição de Varejo, Carlos Motta.

“Ainda é cedo para avaliar qual vai ser a reação do cliente (sobre o IPCA). Alguns alegam que podem ficar temerosos. O cliente no Brasil ainda tem aquela ideia mais de ver o que cabe no orçamento e em taxas prefixadas têm uma ideia melhor”, disse Novaes em um evento palestra do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, na Associação Comercial do Rio.