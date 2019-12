Banco do Brasil lança crédito imobiliário com correção pela inflação

O Banco do Brasil oferece desde a segunda-feira, 9, o financiamento imobiliário indexado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o indicador oficial de inflação. Com isso, os clientes do banco poderão escolher entre duas modalidades de correção do saldo devedor: taxa referencial (TR) ou IPCA, nas linhas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e Carteira Hipotecária (CH).

Para a contratação da nova modalidade, as condições são: imóvel residencial, Sistema de Amortização Constante (SAC); valor do imóvel de até R$ 1,5 milhão (SFH) e acima de R$ 1,5 milhão (CH); porcentual de financiamento de até 70% do valor do imóvel e prazo até 180 meses.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será permitido na modalidade SFH.

As taxas de juros começam em 3,45% ao ano mais IPCA e variam conforme o prazo da operação e o nível de relacionamento do cliente com o BB.

De acordo com o banco, o produto é destinado somente a clientes com maior renda – private e estilo.