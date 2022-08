Banco do Brasil lança campanha de combate à violência contra mulher

O Banco do Brasil aderiu nesta segunda-feira (1º) à campanha Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher. Segundo o presidente do banco, Fausto Ribeiro, a iniciativa é uma continuidade da campanha Sinal Vermelho, criada no ano passado. O objetivo é disponibilizar a rede do Banco do Brasil e seus funcionários para que possam identificar situações em que mulheres se encontrem em risco, disse Fausto. “Que o funcionário do banco seja preparado para identificar essas situações envolvendo risco da mulher e acionar, de forma discreta e segura, os meios competentes para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar nessas situações de risco”. Ribeiro diz que 19 mulheres já foram auxiliadas por meio dessa ação. As informações foram dadas durante entrevista ao programa A Voz do Brasil.







Segundo Ribeiro, o banco treinou mais de 30 mil funcionários no último ano para que estejam preparados a agir em situações que detectarem uma mulher vítima de violência.“Para que esses funcionários estejam preparados ao serem acionados em situação de risco e possam agir de forma discreta e segura, porque essa situação, de alguma forma, exige esse comportamento, para que a mulher possa, de alguma forma, utilizar essa rede de agências do Banco do Brasil para poder fazer essa denúncia. E o Banco do Brasil, por sua vez, acionar os meios competentes – no caso a polícia – para que a mulher possa se sentir segura e protegida”. A campanha seguirá por prazo indeterminado.

De acordo com Fausto Ribeiro, o Banco do Brasil tem outras estratégicas voltadas para o público feminino como o BB para Elas, que são carretas com serviços que auxiliam mulheres que querem empreender. São três grandes eixos desse programa: soluções financeiras para o tipo de negócio desejado; educação empreendedora; e ações relacionadas ao bem estar e saúde.. O cronograma das carretas pode ser acessado no site: www.broto.com.br

O presidente do banco também falou de outras ações do BB, como o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o Plano Safra.