Banco do Brasil ganha prêmio internacional de diversidade no segmento Private

O BB Private, segmento do Banco do Brasil que atende a clientes de maior renda, ganhou o prêmio de melhor Private Bank da América Latina na categoria de Diversidade & Inclusão. O prêmio foi concedido pela Professional Wealth Management (PWM) e pela The Banker, especializadas na área bancária, e foi o primeiro ano em que a categoria fez parte do Global Private Banking Awards, prêmio organizado todos os anos pelas duas instituições.

O prêmio veio com o lançamento pelo banco de um Programa de Diversidade e de um Comitê Executivo que trata do tema, coordenado diretamente pela presidente do BB, Tarciana Medeiros. O incentivo à diversidade dentro do banco é uma das bandeiras de sua gestão.

O programa do banco tem como foco melhorar a satisfação e a experiência de todos os funcionários, com destaque para cinco grupos de afinidade: gênero, geração, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência (PCD) e raças. No BB Private, cerca de 50% do corpo de funcionários é formado por mulheres, sendo que 15% atuam em cargos de liderança, de acordo com o banco.

“Também fomos reconhecidos como o melhor Private Banking para formação de Profissionais em anos anteriores, quando declaramos nossos programas de MBA profissional e nossa universidade corporativa”, diz em nota Guilherme Rossi, diretor de Private Banking do BB. “Nossos resultados são fruto da qualidade dos nossos profissionais e nossa rede de atendimento, assim como da nossa cultura no BB de valorização das pessoas.”

“A diversidade é um dos traços mais característicos de nossa sociedade”, diz Mariana Dias, diretora de Cultura e Pessoas do banco. “E no BB não é diferente, por isso a importância de dar voz aos grupos subrepresentados por meio de um projeto multidisciplinar, capaz de debater nossa pluralidade e propor soluções que combatam assimetrias, promovam ações afirmativas e espaço para diálogo e aprendizado coletivo.”

Crescimento

Nos nove primeiros meses deste ano, o private do BB cresceu 19,33% em ativos sob gestão, enquanto o mercado, sem a participação do banco, teve um crescimento de 7,25%. “Em 2023, ampliamos o nosso portfólio de produtos, lançamos 11 fundos de investimento e 12 fundos de previdência capturando eficiências e firmando parcerias com assets destaques da indústria”, afirma o vice-presidente de Negócios de Atacado do banco, Francisco Lassalvia.

“Soubemos aproveitar o momento e continuaremos inovando e ampliando nossas parcerias para ampliar nossos resultados em 2023”, complementa. O BB Private tem 29 escritórios e 107 plataformas, exclusivas para atender aos clientes Investidor e Megaprodutores, em 81 cidades do País.

Os grandes bancos vêm disputando espaço no segmento de alta renda, tanto na alta renda do varejo quanto no private. A ampliação de produtos de investimento e o reforço na estrutura de atendimento têm sido duas das armas das instituições, que buscam atrair esse público por sua maior capacidade de poupança.

