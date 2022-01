Banco do Brasil diz que emissão de US$500 mi foi precificada a 4,875%

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco do Brasil confirmou a realização de emissão de 500 milhões de dólares em bônus de dívida no mercado internacional, precificada com taxa de 4,875% e de vencimento em 2029, segundo comunicado ao mercado divulgado nesta sexta-feira.

“Os recursos captados com a operação voltam-se ao financiamento de iniciativas que atendam aos propósitos ambiental, social e governança”, disse o banco.

A expectativa do Banco do Brasil é liquidar a operação em 11 de janeiro.

(Por Andre Romani)

