Banco do Brasil: Denísio Liberato é indicado à presidência da BB Asset

O Banco do Brasil informou que Denísio Liberato, atual diretor de Investimentos da Previ, foi indicado para presidir a BB Asset, gestora de investimentos do banco público. Será o primeiro negro a presidir a companhia, que é líder do setor no País. Ele sucede a Aroldo Medeiros, que estava à frente da gestora desde dezembro de 2020, era funcionário de carreira do BB e que se aposentou.

A nomeação do novo presidente será submetida às instâncias de governança da gestora. Até ser aprovado, Liberato continuará em seu cargo na Previ, que é o maior fundo de previdência privada do País, com posições acionárias em empresas como Vale e BRF.

A BB Asset é a maior gestora de recursos do País, com R$ 1,4 trilhão em ativos sob gestão. Ao longo do último ano, a gestora tem mantido participação de mercado em torno de 20%, com os investidores buscando uma maior alocação em renda fixa, na qual gestoras tradicionais, como a do BB, têm maior experiência.

A troca é uma das primeiras realizadas pela gestão de Tarciana Medeiros em uma empresa coligada do banco. A executiva já havia feito mudanças na diretoria executiva do BB, privilegiando executivos e executivas que, como ela, são ou foram funcionários de carreira do banco.

Liberato está na diretoria da Previ desde 2020, e ocupava uma das três vagas da cúpula da entidade que são de indicação do BB. No banco, foi diretor nas áreas de finanças e internacional, além do segmento Private, que atende a clientes endinheirados. A partir de 2013, foi cedido por três anos à Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. De volta ao BB, passou pela diretoria de governança na diretoria de Mercado de Capitais.

Ele tem 23 anos de BB, e é graduado em Economia pela Universidade Federal de Viçosa, além de mestre e doutor em Economia pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

