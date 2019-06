Banco do Brasil: Conselho confirma Helio Magalhães como presidente do colegiado

Em reunião realizada na quinta-feira, 13, o conselho de administração do Banco do Brasil confirmou as nomeações de Hélio Magalhães, ex-presidente do Citi, e Marcelo Serfaty, da G5 Partners. Conforme informou mais cedo a Coluna do Broadcast, Magalhães foi confirmado como presidente do colegiado, e para a vice-presidência, foi escolhido o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues.

Integram ainda o colegiado do banco o ex-Accenture, Guilherme Horn; o próprio presidente do banco, Rubem Novaes; o ex-BRB, Paulo Evangelista; o engenheiro Luis Spinola, e Débora Cristina Fonseca, também do BB e indicada pelos funcionários.