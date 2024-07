Banco do Brasil começa a ofertar crédito via Procred 360, programa do governo para MPE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 19:33 Para compartilhar:

O Banco do Brasil informou nesta quarta-feira, 24, que iniciou a oferta de crédito via Procred 360, lançado pelo governo federal em abril com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito por microempresas e microempreendedores individuais (MEIs), e que faz parte do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

“Isso contribui diretamente para o desenvolvimento econômico do País, além de reforçar nossa contribuição na execução de políticas públicas, unindo nossa atuação comercial com o lado social, uma vez que os pequenos negócios são os principais geradores de emprego e renda no Brasil”, diz a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em nota.

Essa solução de crédito, batizada “BB Capital de Giro Pronampe Procred 360”, tem garantia facilitada do Fundo Garantidor de Operações (FGO) e juros equivalentes à taxa Selic mais 5% ao ano. Segundo o banco, ele atenderá empresas e MEIs com faturamento anual de até R$ 360 mil.

Os clientes podem contratar crédito equivalente a 30% da receita bruta anual registrada na Receita Federal no ano anterior. Para empresas que tenham mulheres como sócia-dirigente ou sócia majoritária, o limite é de 50% da receita bruta anual.