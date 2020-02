O Banco Votorantim (BV) pediu hoje registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), informou nesta segunda-feira, 10, o Banco do Brasil em fato relevante. Além disso, o BV, juntamente com o BB e Votorantim Finanças, protocolaram o pedido de registro da oferta pública inicial (IPO) de Units do BV.