Banco do Brasil aumenta benefícios de cartões voltados a clientes de alta renda

O Banco do Brasil ampliou os benefícios associados aos cartões de crédito que oferece aos clientes de alta renda. O número de acessos gratuitos a salas VIP em aeroportos foi ampliado, e o banco também aumentou a pontuação das compras dos cartões.

Clientes com cartões Ourocard Visa Infinite passarão a ter até quatro acessos anuais gratuitos às salas VIP credenciadas, o que também se estende aos clientes do cartão Smiles Visa Infinite, emitido em conjunto com o programa de fidelidade da companhia aérea Gol.

Além disso, os cartões Ourocard Visa Infinite, Ourocard Mastercard Black, Ourocard Elo Nanquim e Ourocard Elo Nanquim Diners tiveram a pontuação da fatura elevada. Serão 3 pontos por dólar em compras internacionais. No caso do Elo Nanquim Diners, a pontuação nas compras nacionais continua em 2,2 pontos por dólar gasto. Nos demais, subiu para 2 pontos, sendo que no Elo Nanquim, ela passa a valer em fevereiro de 2025.

As mudanças acontecem após o BB relançar o Ourocard, no primeiro semestre deste ano. O banco fez uma campanha para apresentar aos clientes a possibilidade de escolher entre pontos ou cashback nos benefícios do cartão, e também iniciou uma simplificação da grade de opções disponíveis, como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em janeiro.

O banco também reduziu o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em compras no exterior para 1,1%, e passou a permitir o parcelamento de compras feitas à vista.

O cenário de mercado ficou mais competitivo na alta renda, com bancos tradicionais incrementando ofertas, e bancos digitais, como o C6 e o Nubank, lançando novos produtos para tentar buscar o que chamam de principalidade na carteira, ou seja, uma maior participação no gasto mensal do cliente. O público de alta renda costuma ter faturas maiores e capacidade de pagamento mais ampla.

A gerente executiva de cartões do BB, Raquel Ferrari, afirmou em nota que o banco busca evoluir a oferta de forma contínua. “A ampliação de acessos gratuitos às salas VIP e a pontuação diferenciada em compras são reflexos dessa política, e evidenciam nossa ambição de sermos o cartão principal na mente e carteira dos nossos clientes, seja ela física ou digital”, disse ela.