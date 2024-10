Banco do Brasil: Aplicativo chega a 24 mi usuários, e crédito via app soma R$ 46 bi este ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 16:55 Para compartilhar:

O aplicativo do Banco do Brasil chegou a 24 milhões de usuários pessoas físicas, de acordo com o banco. Neste ano, até aqui, a liberação de crédito através desse canal ultrapassou a casa dos R$ 46 bilhões, enquanto a captação de recursos foi de R$ 76 bilhões e a prestação de serviços, de R$ 1,8 bilhão.

O banco afirma que o aplicativo permite ter um entendimento melhor dos clientes, o que abre possibilidades de geração de negócios.

“Conhecer nossos clientes permite melhorarmos o atendimento, a comunicação e o relacionamento, oferecendo soluções, produtos e serviços mais adequados à realidade de cada um”, diz em nota a gerente geral da Unidade de Canais de Atendimento do BB, Bárbara Freitas.

A instituição tem uma versão do aplicativo especificamente para clientes jovens, com menu mais enxuto, atendimento integrado via WhatsApp e ferramentas de educação financeira. Em paralelo, tem aplicativos específicos para os cartões Ourocard e para a plataforma de investimentos.

“Investimos continuamente para escalar o uso do App BB e potencializar nossa relevância, oferecendo soluções financeiras robustas e novas experiências, como o Shopping BB e o Minhas Finanças, solução de gestão financeira pessoal”, diz o gerente geral de Tecnologia e líder das Plataformas Tecnológicas do banco, Wilson Garcia.