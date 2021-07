Banco do Brasil abre as inscrições para o Stream Battle BB Concurso vai revelar seis streamers brasileiros e ajudar no desenvolvimento de suas carreiras

Com foco em fomentar a indústria dos games, o Banco do Brasil (BB) abre na próxima quarta-feira, 30, ao meio-dia, as inscrições para o “Stream Battle BB”. O concurso vai buscar, em todo território nacional, seis streamers, de qualquer game, que tenham potencial para completar o Squad BB, ou seja, integrar o time de criadores de conteúdo do Banco. As inscrições vão até o dia 08 de agosto e serão feitas pelo portal #TamoJuntoNesseGame. O resultado será no dia 14 de novembro, em transmissão ao vivo pelo canal da Twitch do BB.

A competição não tem limite de participantes e qualquer pessoa, a partir de 14 anos (completos) pode se inscrever. Ao todo, 384 candidatos se classificam para a segunda etapa da disputa, para concorrer a um setup gamer no valor de mais de R$ 9mil, além de contrato para fazer parte do Squad BB, com Gaules, Ana Xisdê e Pimpimenta. A partir do dia 15/08, todas as etapas ocorrerão aos domingos no canal oficial do BB na Twitch, onde o público acompanhará as emoções do concurso e seus melhores momentos.

O concurso

O Stream Battle BB terá seis etapas eliminatórias, uma por quinzena, e contará com a apresentação de David Tavares, host oficial do #TamoJuntoNesseGame, a plataforma do eSports BB. A cada etapa, os participantes receberão um desafio para cumprir em suas transmissões ao vivo pela Twitch do BB. Todos os desafios precisarão ser gravados e enviados para avaliação e validação do resultado.

Nas três primeiras etapas, os gamers contarão com sua própria imaginação, técnica e magnetismo para lidar com os desafios. Mas os 48 streamers que passarem para a semifinal terão ajuda de Gaules, Pimpimenta e Ana Xisdê, integrantes do Squad BB, além da convidada especial Yayah. Os quatro conhecidos influenciadores se apresentarão como mentores de times formados por meio de sorteio. Cada equipe com 12 integrantes receberá do seu mentor dicas e experiências para que os participantes possam ter sucesso no mundo dos streamers. Durante a última semana, o público poderá votar em seu preferido. Os vencedores serão anunciados ao vivo na última transmissão no canal da Twitch do BB.

Para se inscrever no concurso, o futuro influenciador digital deve produzir um vídeo de até um minuto falando um pouco sobre sua vida pessoal, além de justificar por que merece ser escolhido para o Squad BB. A avaliação será feita pelas equipes de marketing, comunicação e esporte do Banco do Brasil e da Ad.ez, produtora do evento. A análise vai considerar a criatividade, o carisma, a interação com os seguidores e a originalidade da produção, além da desenvoltura frente à câmera.

Para Paula Sayão, diretora de Marketing e Comunicação do BB, o concurso está alinhado à estratégia do Banco de apoiar e fomentar o mercado de games em toda sua extensão: “TamoJuntoNesseGame em todas as oportunidades e agora, em especial, para apresentar novos talentos para o Brasil e o mundo. O BB, desde 2018, vem apoiando os esportes eletrônicos. Chegou a hora de investir nos streamers, peças fundamentais para a indústria dos games.”

As informações sobre o “Stream Battle BB” podem ser encontradas na plataforma oficial do Banco do Brasil, #TamoJuntoNesseGame.

