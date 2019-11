Banco digital do Pan deve chegar até o fim do ano com serviços completos

O lançamento do banco digital pelo Pan deve ocorrer até o fim do ano, mas com um leque completo de serviços, de acordo com o superintendente de Relações com Investidores, Inácio Caminha. “Estamos com o desenvolvimento interno andando em ritmo bom e vamos lançar para o mercado até o final do ano um produto que seja completo”, disse ao ser perguntado, durante teleconferência, por um investidor sobre o atraso no lançamento, o qual, segundo ele, o presidente do Pan havia prometido para setembro.

E acrescentou: “Vamos atender a todas as necessidades dos clientes, inclusive já oferecer crédito, com limite aprovado.”