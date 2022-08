Banco de criptomoedas Hodlnaut suspende saques

reuters 08/08/2022 - 11:52 Compartilhe

HONG KONG (Reuters) – Hodlnaut, banco de criptomoedas com sede em Cingapura, suspendeu saques, swaps e depósitos, disse a instituição nesta segunda-feira.

A Hodlnaut também disse que vai retirar um pedido de licença junto à Autoridade Monetária de Cingapura (MAS, na sigla em inglês) para fornecimento de serviços de pagamento de token digital. A instituição recebeu aprovação preliminar em março.

O banco disse que as medidas foram tomadas “devido às recentes condições de mercado” com “foco em estabilizar nossa liquidez e preservar ativos”.

A Hodlnaut é o caso mais recente de bancos e empresas de criptomoedas em todo o mundo a enfrentar dificuldades após uma forte liquidação nos mercados, que começou em maio com o colapso dos tokens Luna e TerraUSD.

Outros casos incluem o banco norte-americano de criptomoedas Celsius e o fundo Three Arrows Capital, com sede em Cingapura, que entraram com pedidos de proteção contra falência no mês passado.

A Hodlnaut foi nomeada como um dos clientes institucionais da Celsius, de acordo com documentos judiciais.

Hodlnaut e MAS não responderam imediatamente a pedidos de comentários enviados fora do horário comercial.

(Por Alun John, Chen Lin e Elizabeth Howcroft)