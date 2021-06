Banco de Brasília e Wiz acertam parceria para nova corretora

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco de Brasília anunciou nesta segunda-feira que a empresa de corretagem de seguros Wiz vai comprar participação de 50,1% em uma nova corretora que será formada com ativos do BRB. O valor do negócio é de 585,2 milhões de reais.

O preço envolve valor à vista de 300 milhões de reais, três parcelas anuais fixas de 57 milhões e mais três parcelas anuais variáveis estimadas em 38 milhões, informou o BRB em fato relevante.

“A transação está alinhada ao planejamento estratégico do BRB que definiu como um de seus objetivos a realização de fusões, aquisições e parcerias estratégicas para acelerar a expansão, modernização e potencializar os negócios do conglomerado”, afirmou o BRB.

