Banco da Letônia PNB Banka será liquidado

As autoridades europeias anunciaram, na quinta-feira à noite, que o o banco PNB Banka da Letônia, à beira da falência, será liquidado com base na lei do país.

O PNB Banka, sexto maior banco letão, com 550 milhões de euros em ativos, foi declarado em estado de “falência ou de falência provável” pelo Banco Central Europeu (BCE), informou a instituição em um comunicado.

O estabelecimento, que era supervisionado pelo BCE desde maio, apresenta “uma importante deterioração em sua situação de fundos limpos. Os ativos do banco são inferiores a seu passivo”.

O BCE indicou que o Mecanismo de Resolução Única (MRU) considerou que uma “ação de resolução por parte do MRU não se justifica”.