Banco da Inglaterra anuncia 2ª fase de teste de estresse abrangente para 2024

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) disse nesta sexta-feira, 10, que irá lançar, no segundo trimestre de 2024, a segunda fase de seu primeiro teste de estresse abrangente para avaliar como bancos, seguradoras, câmaras de compensação e fundos de investimento lidam, de forma coletiva, com choques relacionados a taxas de juros e preços de ativos de risco em um período de 10 dias.

O teste de estresse de todo o sistema financeiro do Reino Unido foi inicialmente anunciado pelo BoE em junho.

Em comunicado nesta sexta, o BoE detalhou que usará choques teóricos mais severos, persistentes e de maior alcance do que os de março de 2020, quando economias mundiais adotaram quarentenas em função da pandemia de covid-19, e de setembro e outubro de 2022, quando polêmicas medidas fiscais do governo do Reino Unido impulsionaram os juros dos títulos do governo britânico (Gilts) e derrubaram o valor da libra.

A expectativa é que as conclusões do teste sejam divulgados no fim de 2024, acrescentou o BoE.

