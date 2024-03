AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/03/2024 - 19:06 Para compartilhar:

O Banco Central reduziu novamente, nesta quarta-feira (20), sua taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual, para 10,75%, devido à continuidade do processo de “desinflação” na economia.

O Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou o sexto corte consecutivo da Selic, em linha com as expectativas do mercado, em um comunicado no qual destacou que o atual cenário global desafiador exige “serenidade e moderação” na política monetária.

