Banco Central Europeu intensifica aperto e sobe juros básicos em 75 pontos-base

admin3 08/09/2022 - 9:49 Compartilhe

Em meio à persistente escalada da inflação na zona do euro, o Banco Central Europeu (BCE) intensificou o ritmo de aperto monetário e aumentou as taxas básicas de juros em 75 pontos-base, em reunião nesta quinta-feira, 8.







Segundo comunicado, o BCE elevou sua taxa de refinanciamento de 0,50% para 1,25%, a de depósitos de 0% para 0,75% e a de empréstimos de 0,75% a 1,50%. A decisão veio em linha com as expectativas majoritárias do mercado e segue aumento de 50 pontos-base em julho.

Em agosto, a taxa anual de inflação ao consumidor da zona do euro atingiu o nível recorde de 9,1%, ainda impulsionada pelos efeitos da guerra da Rússia na Ucrânia. Os cortes no fornecimento de gás natural russo à Europa complicaram o cenário e levantaram temores de uma recessão na região.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, comenta a decisão ainda nesta quinta-feira em coletiva de imprensa.