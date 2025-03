Banco Central eleva taxa Selic a 14,25% ao ano

SÃO PAULO, 19 MAR (ANSA) – O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou nesta quarta-feira (19) em 1 ponto percentual a taxa Selic, juros básicos da economia, para 14,25% ao ano.

A decisão, que foi tomada de forma unânime entre os diretores no decorrer da segunda reunião do ano, já era aguardada pelo mercado. Esse foi o quinto reajuste consecutivo para cima, alcançando o maior nível desde 2016.

Na última vez que o país atingiu esse patamar, o Brasil estava no auge da crise do governo Dilma Rousseff.

“O Copom entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, informou o BC.

Além disso, o BC afirmou que a próxima reunião também será marcada por um novo aumento da Selic, mas em “menor magnitude”.

Essa foi a segunda cúpula do Copom liderada pelo novo chefe da instituição, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (ANSA).