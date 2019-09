Banco central dos EUA reduz taxa de juros norte-americana

O Federal Reserve (FED), o banco central dos Estados Unidos, decidiu hoje (18) baixar as taxas de juros do país em 0,25 ponto percentual, para o intervalo entre 1,75% a 2%.

Este foi o segundo corte de juros que o FED aplicou este ano. Em julho a instituição já havia reduzido a taxa em 0,25 ponto percentual, na primeira redução desde 2008.

Entre as justificativas para a decisão, o FED disse que estão as perspectivas para o desenvolvimento da economia global e também a baixa expectativa de inflação. Em comunicado, o FED disse que a ação apoia a expansão sustentável da atividade econômica.

Após a decisão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a decisão por meio de sua conta no Twitter. Trump, que queria uma redução maior, disse que o presidente do FED, Jerome Powell “fracassou”.

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019