Banco Central da Itália nomeia novo diretor-geral

ROMA, 20 DEZ (ANSA) – O Conselho Superior do Banco Central da Itália (Bankitalia) nomeou nesta sexta-feira (20) o executivo Daniele Franco como seu novo diretor-geral. Ele substituirá Fabio Panetta, que integrará o conselho executivo do Banco Central Europeu a partir de 1º de janeiro de 2020. Em comunicado, o Bankitalia recordou que as nomeações foram autorizadas nos termos do estatuto do banco e, agora, “devem ser aprovadas por decreto do presidente da República, promovido pelo presidente do Conselho de Ministros em consulta com o ministro da Economia e Finanças”. Franco iniciou sua carreira no Banco da Itália em 1979 e passou seu primeiros 15 anos no departamento de pesquisa. Ele deixou a instituição em 2013 para se tornar contador do Estado da Itália – função que lhe garantiu experiência sobre gestão de fundos públicos. A partir de maio deste ano, Franco voltou ao Banco da Itália com o cargo de vice-diretor. (ANSA)