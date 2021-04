Banco Central da Índia (RBI) mantém taxa de juros em 4%

O Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês) decidiu nesta quarta-feira, 7, manter a sua taxa básica de juros em 4,0%. A decisão de política monetária foi unânime.

O presidente do RBI, Shaktikanta Das, afirmou que o banco pretende manter uma política monetária acomodatícia para estimular o crescimento econômico. A instituição alertou, no entanto, que o recente repique de casos de covid-19 no país pode prejudicar as perspectivas para a atividade.

