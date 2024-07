Banco central americano mantém taxas de juros inalteradas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2024 - 15:34 Para compartilhar:

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve, nesta quarta-feira (31), suas taxas de juros de referência inalteradas e afirmou ter feito “mais alguns avanços” em seu combate à inflação.

Os dirigentes do Fed votaram de forma unânime a favor de juros entre 5,25% e 5,50%, anunciou a instituição financeira em um comunicado, no qual acrescentou que estava “atenta aos riscos” da inflação e ao nível do desemprego nos Estados Unidos.

Após um leve aumento da inflação no início do ano, os dados recentes sugerem que a missão do banco central americano de retornar o índice de preços ao seu objetivo de longo prazo de 2% está encaminhado.

O índice PCE, sua medida favorita de inflação, recuou para uma taxa anual de 2,5% no mês passado, enquanto o crescimento econômico permaneceu forte e o mercado de trabalho se equilibrou.

“Nos últimos meses foram feitos mais alguns avanços com o objetivo de uma inflação de 2% fixada pelo Comitê”, assegurou o Fed.

A decisão suscita uma ligeira mudança de tom em relação a junho, quando o banco central americano observou “modestos progressos adicionais”.

“O Comitê acredita que os riscos para alcançar seus objetivos de emprego e inflação continuam caminhando em direção a um melhor equilíbrio”, declarou a instituição financeira, acrescentando que está “atenta aos riscos em ambos os aspectos”.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falará com a imprensa ainda nesta quarta-feira e analistas estimam que ele poderá anunciar a viabilidade de um corte na taxa de juros na próxima reunião do Fed em setembro.

