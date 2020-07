Banco aceita mudar cor de logo no uniforme, mas com desafio; entenda Patrocinador máster do Corinthians, o BMG disse que vai mudar a cor do logotipo no uniforme caso 50 mil contas do Meu Corinthians BMG forem abertas neste mês

Atento aos desejos da torcida do Corinthians, que realizou campanha nas redes sociais pedindo a mudança da cor do logotipo do Banco BMG para preto e branco ao invés do laranja, o patrocinador máster do Corinthians resolveu atender aos pedidos, mas com uma condição.

A partir de agora, todas as novas contas digitais abertas entre os dias 5 e 31 de julho serão em prol do logo preto e branco na camisa. Quando alcançar 50 mil novas contas gratuitas abertas, o BMG estampará seu logotipo em preto e branco no manto do Timão.

Para a torcida acompanhar o movimento, haverá um contador público no site oficial da parceria apresentando a evolução dos novos correntistas.

Todos os torcedores que participarem desta campanha ganharão R$ 10 ao abrirem sua conta. A conta digital é gratuita e fácil de ser aberta: basta fazer o download do aplicativo Meu Corinthians BMG e prosseguir com as etapas até a confirmação da criação da conta.

O correntista terá um cartão exclusivo e personalizado com o símbolo do Corinthians e ainda ganha acesso a um banco com saques e transferências gratuitas, cashback no uso do cartão de débito ou crédito, investimentos diretamente pelo app, dentre outras funcionalidades.

Vale ressaltar que os correntistas do Meu Corinthians BMG ainda ganham R$ 25 de voucher para comprar o novo manto do Timão, que homenageia a célebre equipe campeã do Brasileirão de 1990.

