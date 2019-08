Banco ABC Brasil: lucro líquido recorrente vai a R$ 125,2 mi no trimestre

O Banco ABC Brasil anuncia lucro líquido recorrente de R$ 125,2 milhões no segundo trimestre, alta de 12,2% sobre o mesmo período do ano passado. O resultado no critério contábil soma R$ 132,7 milhões, 18,9% maior.

O Retorno Anualizado Sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 13,0%, estável em relação ao segundo trimestre de 2018, mas no critério contábil teve alta de o,8 ponto porcentual, para 13,8%.

Os ativos totais foram para R$ 34,916 bilhões, 12,9% acima do segundo trimestre do ano passado, e o patrimônio líquido subiu 12,7%, para R$ 3,882 bilhões.

A carteira de crédito expandida ficou em R$ 27,1 bilhões, aumento de 6,9% em doze meses e de 2,1% sobre o primeiro trimestre. No segmento Large Corporate, cresceu 0,3% em 12 meses e no middle, 2,2%.