Bancada ruralista do Congresso se organiza para derrubar vetos de Lula a marco dos pesticidas

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 12/01/2024 - 8:11 Para compartilhar:

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) já se articula para derrubar no Congresso vetos presidenciais a projeto que estabeleceu um novo marco regulatório no lugar de legislação antiga para tratar da concessão de registro e comercialização de agrotóxicos e produtos de controle ambiental.

Texto publicado no site da frente informa que senadores e deputados da bancada ficaram insatisfeitos por considerarem que os principais pontos do projeto foram alvos de veto. Um dos trechos que recebeu a negativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva previa que o Ministério da Agricultura iria concentrar o processo decisório de análise e liberação de produtos, sem envolver outras pastas como a da Saúde e a do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

“Vamos derrubar esses vetos, temos condições de fazer isso”, disse o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (PP-PR).

Integrantes da bancada defendem o projeto — que tramitou por mais de duas décadas no Congresso Nacional — por considerá-lo um instrumento para desburocratizar e agilizar o processo de liberação para a utilização de novas substâncias agrotóxicas.

“Temos condições de fazer com que nossos produtores acessem os produtos que a Argentina, Estados Unidos e União Europeia já usam e aqui a burocracia faz com que tenhamos que esperar quatro, cinco ou até dez anos para que sejam aprovados. É uma modernização do sistema”, argumentou Lupion.

Sobre a centralização das reponsabilidades no Ministério da Agricultura, o deputado Luiz Nishimori (PSD-PR) explica que foi idealizada para “organizar e evitar três filas diferentes”, de acordo com a página da FPA.

“A centralização seria apenas para organização da fila de prioridade como é feita no mundo todo. As competências técnicas da Anvisa e do Ibama não serão afetadas”, disse Nishimori .

Críticos ao projeto, no entanto, consideram o marco perigoso e o apelidaram de “pacote do veneno”.

Segundo a FPA, há outros vetos presidenciais relacionados a embalagens de agrotóxicos e à unificação de taxas de registro.

O projeto teve a sua tramitação concluída no Congresso Nacional em novembro do ano passado, quando o Senado o aprovou de maneira simbólica, modelo de votação utilizado principalmente quando há acordo e os parlamentares entendem que não precisam disputar a aprovação ou rejeição da matéria voto a voto nominalmente.

O projeto foi sancionado com vetos por Lula em dezembro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias