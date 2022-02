Bancada evangélica quer ser 30% do Congresso, diz novo presidente do bloco

A Frente Parlamentar Evangélica tem uma meta clara para as Eleições de 2022, aumentar para 30% sua presença no Congresso. É o que diz o novo presidente do bloco, o deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), em entrevista à Folha.

Sóstenes, que assumiu o posto nesta quarta-feira (9), é da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, e revelou ao jornal que a meta corresponde à fatia evangélica da população brasileira.

Para alcançar os 30%, a bancada precisaria ganhar novos 40 deputados, que se somariam aos 115 atuais membros, e outros 11 senadores, para se juntar aos atuais 13 no Senado.

De acordo com Sóstenes, a Bancada Evangélica deve apoiar em peso a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Só posso cravar depois que a bancada deliberar, mas sinto que há maioria folgada, diria uns 90% de nós, de apoio à reeleição de Bolsonaro”, disse o parlamentar.

Segundo o deputado, o PT, cujo candidato à Presidência deve ser o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “não consegue nunca mais enganar o público evangélico. Lógico que também não sou amador de achar que não exista no segmento pessoas que, por conta da situação econômica, votam no PT porque acham que na época do PT o padrão de vida era um pouco melhor. Não ignoro isso. Mas a penetração do PT no segmento diminuiu assustadoramente”.

Saiba mais