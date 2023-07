Banc of California surpreende em lucro após anunciar fusão com o PacWest

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 17:41 Compartilhe

O Banc of California registrou lucro de US$ 17,9 milhões no segundo trimestre de 2023, ou lucro de US$ 0,31 por ação diluída, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 25. No mesmo período do ano passado, a instituição havia registrado lucro de US$ 20,3 milhões, ou de US$ 0,34 por ação diluída. O número, entretanto, veio acima da projeção de US$ 0,30 por ação.

A receita do Banc of Califórnia ficou em US$ 75,7 milhões, também abaixo dos US$ 85,49 milhões registrados no mesmo trimestre de 2022 e aquém da expectativa da FactSet, de US$ 77,1 milhões.

O balanço veio pouco após o banco confirmar fusão junto ao PacWest. Antes do pregão fechar, as negociações de ações do banco foram suspensas devido à volatilidade e não operam no after hours.

