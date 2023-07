Banc da California está em negociações avançadas para comprar PacWest

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 16:20 Compartilhe

O Banc da California está em negociações avançadas para comprar o PacWest. Um acordo pode ser anunciado ainda hoje, desde que não haja um obstáculo de última hora, disseram fontes. Ambos os bancos deverão divulgar os resultados corporativos nesta terça-feira, 25.

O PacWest tem estado no centro dos temores recentes sobre o sistema bancário regional desde a falência de três credores nesta primavera, com a instituição assolada por saídas de depósitos e queda no preço das ações. As ações do Banc of California também caíram significativamente.

Ainda assim, ambos os bancos passaram pela turbulência recente com uma saúde relativamente boa e ambas as ações se recuperaram um pouco. O PacWest vendeu ativos para reforçar seu balanço patrimonial, enquanto o Banc of California permaneceu lucrativo no primeiro trimestre.

Segundo as fontes, as empresas de financiamento privado Centerbridge e Warburg Pincus planejam contribuir com capital para ajudar a financiar o negócio.

