Baltimore Ravens vence New Orleans Saints no encerramento da 9ª semana da NFL

Mesmo atuando fora de casa, o Baltimore Ravens bateu o New Orleans Saints por 27 a 13 na noite desta segunda-feira (7/11), no estádio Caesars Superdome, na partida que marcou o encerramento da nona rodada da NFL. Com a vitória, os Ranvens conquistaram a sexta vitória em nove jogos na NFL. Já os donos da casa, conheceram o sexto revés na competição.

No primeiro quarto, o Baltimore Ravens abriu o placar após um passe do quarterback Lamar Jackson para o tight end Isaiah Likely. No segundo quarto, o running back Kenyan Drake ampliou com uma corrida de uma jarda. Antes do intervalo, os donos da casa diminuíram o placar com um field goal de 33 jardas do kicker Will Lutz. Os times foram para o intervalo com o placar marcando 14 a 3 para os visitantes.

No retorno para o segundo tempo, os dois times conseguiram um field goal cada um. Primeiro foi o kicker Justin Tucker, do Baltimore Ravens, que acertou um chute de 32 jardas. Na sequência, Will Lutz anotou um field goal de 37 jardas.

No último quarto, o Baltimore Ravens deslanchou no placar. Justin Tucker acertou outro field goal, desta vez de 41 jardas. Kenyan Drake, com uma corrida de três jardas, anotou seu segundo touchdown na partida. Mas os Saints buscaram uma reação e marcaram um TD após passe curto do quarterback Andy Dalton para o tight end Juwan Johnson. Mas já era tarde.

Na décima rodada da NFL, o New Orleans Saints vai tentar a reabilitação contra o Pittsburgh Steelers, fora de casa, no próximo domingo (13/11), às 15h (horário de Brasília). Já o Baltimore Ravens terá um descanso na próxima rodada e só volta a campo no dia 20 de novembro ante o Carolina Panthers, em casa.

